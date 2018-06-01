В Китае начнут оформлять разводы через мессенджер WeChat‍

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В популярном среди жителей Китайской Народной Республики мессенджере WeChat появилась довольно уникальная функция — приложение теперь позволяет оформлять расторжение брака.

Развестись при помощи WeChat, как сообщает портал The Business Insider, пока что можно исключительно на территории провинции Гуандун, но очевидно, что в обозримом будущем новый функционал охватит весь Китай.

Для того, чтобы подать заявку на развод, нужно перейти на страницу личных данных и выбрать специальный пункт меню. Затем необходимо предоставить приложению некоторые персональные данные (например, имена и адреса регистрации граждан, которые собрались разводиться).

В итоге полностью развестись посредством WeChat не получится — нужно будет посетить народный суд. Однако благодаря мессенджеру процедура в некоторой степени упрощается.

Функция появилась после того, как в прошлом году суд Гуйчжоу рассмотрел заявку на развод, поданную через WeChat. Весь процесс, как сообщало тогда издание China Daily, занял всего пару десятков минут. Многие китайцы захотели развестись с такой же легкостью, поэтому разработчики WeChat пошли им навстречу.