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В России с 1 июня начинает работать новый виртуальный оператор Easy4‍

Четверг, 31 Мая 2018 13:00
В России с 1 июня начинает работать новый виртуальный оператор Easy4‍ Фото из открытых источников

Жители Российской Федерации смогут пользоваться услугами нового оператора связи — завтра, в первый день лета, в России начнет работать бренд Easy4. Решение позиционируется как международное, поэтому упор делается на выгодные тарифы в роуминге.

 

Эксперты, тем временем, считают, что новый игрок вряд ли приживется на российском рынке, то есть весьма амбициозная цель бренда — занять семь процентов рынка России — является практически неосуществимой.

 

Бренд Easy4 принадлежит европейской группе компаний EasyCall. До того, как прийти в РФ, бренд появился в Китайской Народной Республике, Турции, Германии, Испании и Нидерландах. В ближайшие семь лет оператор планирует привлечь почти миллиард рублей инвестиций, поэтому планы относительно России весьма масштабные.

 

Easy4 — оператор, который работает по модели Mobile Virtual Network Operator — то есть, речь идет о виртуальном операторе, основанном на уже существующей инфраструктуре связи. Владельцы Easy4 будут использовать мощности четырех крупнейших российских операторов — сообщается, что соглашения с основной четверкой уже находятся на стадии финального согласования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Операторы связи
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