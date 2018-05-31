В России с 1 июня начинает работать новый виртуальный оператор Easy4‍

Жители Российской Федерации смогут пользоваться услугами нового оператора связи — завтра, в первый день лета, в России начнет работать бренд Easy4. Решение позиционируется как международное, поэтому упор делается на выгодные тарифы в роуминге.
Эксперты, тем временем, считают, что новый игрок вряд ли приживется на российском рынке, то есть весьма амбициозная цель бренда — занять семь процентов рынка России — является практически неосуществимой.
Бренд Easy4 принадлежит европейской группе компаний EasyCall. До того, как прийти в РФ, бренд появился в Китайской Народной Республике, Турции, Германии, Испании и Нидерландах. В ближайшие семь лет оператор планирует привлечь почти миллиард рублей инвестиций, поэтому планы относительно России весьма масштабные.
Easy4 — оператор, который работает по модели Mobile Virtual Network Operator — то есть, речь идет о виртуальном операторе, основанном на уже существующей инфраструктуре связи. Владельцы Easy4 будут использовать мощности четырех крупнейших российских операторов — сообщается, что соглашения с основной четверкой уже находятся на стадии финального согласования.
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