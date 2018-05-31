Четверг 31 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Huawei вошла в число самых узнаваемых китайских производителей электроники на российском рынке

Huawei вошла в число самых узнаваемых китайских производителей электроники на российском рынке

Четверг, 31 Мая 2018 12:28
Компания Huawei вошла в число самых узнаваемых китайских производителей электроники на российском рынке Фото из открытых источников

Компания Huawei получила награду «10 самых узнаваемых китайских производителей бытовой техники и электроники на российском рынке» на национальной китайской выставке потребительских товаров из Китая China Commodity Fair 2018 в Москве. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Ведущие производители электроники и техники для дома из Китая приняли участие в награждении в рамках выставки.

 

В первый день CCF 2018, которая проходит с 29 по 31 мая в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, компания Huawei приняла участие в церемонии вручения наград «10 самых узнаваемых китайских производителей бытовой техники и электроники на российском рынке» и «10 самых перспективных китайских производителей бытовой техники и электроники». Компании-участники награждения продемонстрировали свои товары в специальной зоне лучших брендов China Commodity Fair 2018, которая будет открыта для посетителей все дни выставки. 

 

На официальной церемонии открытия выставки присутствовали представители сферы торговли государственных организаций по развитию экономических отношений Китая и России. В течение дня представители крупных торговых сетей и розничных магазинов провели деловые переговоры с китайскими поставщиками. Посетители выставки получили возможность познакомиться с 286 производителями из Китая, завязать деловые контакты с представителями китайских концернов,  принять участие в различных бизнес-интенсивах.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Huawei
Главное за сутки
Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли…
Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Защита гражданина Украины, задержанного по подозрению в организации несостоявшегося покушения на журналиста Аркадия Бабченко, считает происходящее с ним "неэстетичной провокацией" и указывает на давление со стороны следствия. Об этом сообщил…
Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения. Об этом сообщается в заявлении на сайте…

Читайте также
Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍ Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍ "Умная" колонка Amazon Echo оказалась не очень-то и умной — высокотехнологичный девайс ошибся и отправил приватный разговор семейной пары третьему лицу, чем спровоцировал довольно уникальный прецедент. Но обо всем по…
"Алиса" от Яндекса научилась видеть и разбираться в музыке "Алиса" от Яндекса научилась видеть и разбираться в музыке У голосового помощника Алисы появилось компьютерное зрение и музыкальный слух. Если показать Алисе фотографию, она поймёт, что на ней изображено, а если включить музыку — подскажет песню и предложит послушать…
Компания Energizer представила смартфон с "вечным" аккумулятором на 16 000 мАч Компания Energizer представила смартфон с "вечным" аккумулятором на 16 000 мАч "Смартфоны с вечными аккумуляторами" — именно так "скромно" компания Energizer позиционирует свою новую линейку продуктов — смартфоны Power Max, емкость аккумуляторных батарей которых действительно является весьма внушительной — топовому аппарату…
Инженеры Disney создали робота, который делает сальто в полёте‍ Инженеры Disney создали робота, который делает сальто в полёте‍ Довольно необычный робот, которого создали инженеры из компании Disney Research, умеет выполнять переворот в полете с троса, поэтому фактически является роботом-акробатом. Посмотреть на робота в действии можно на видео ниже.…
Фото
Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух! Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух!

Возвышаясь в юго-западной части горной системы Саманала, парящая вершина пика Адама является одновре...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.