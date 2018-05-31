Huawei вошла в число самых узнаваемых китайских производителей электроники на российском рынке

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Компания Huawei получила награду «10 самых узнаваемых китайских производителей бытовой техники и электроники на российском рынке» на национальной китайской выставке потребительских товаров из Китая China Commodity Fair 2018 в Москве. Подробнее - в материале Planet Today.

Ведущие производители электроники и техники для дома из Китая приняли участие в награждении в рамках выставки.

В первый день CCF 2018, которая проходит с 29 по 31 мая в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, компания Huawei приняла участие в церемонии вручения наград «10 самых узнаваемых китайских производителей бытовой техники и электроники на российском рынке» и «10 самых перспективных китайских производителей бытовой техники и электроники». Компании-участники награждения продемонстрировали свои товары в специальной зоне лучших брендов China Commodity Fair 2018, которая будет открыта для посетителей все дни выставки.

На официальной церемонии открытия выставки присутствовали представители сферы торговли государственных организаций по развитию экономических отношений Китая и России. В течение дня представители крупных торговых сетей и розничных магазинов провели деловые переговоры с китайскими поставщиками. Посетители выставки получили возможность познакомиться с 286 производителями из Китая, завязать деловые контакты с представителями китайских концернов, принять участие в различных бизнес-интенсивах.