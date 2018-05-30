Первый «летающий внедорожник» появится в России к 2022 году

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Самолет с рекордно коротким разбегом для взлета, который работающие над ним специалисты Фонда перспективных исследований называют "летающим внедорожником", может совершить первый полет в 2022 году — сообщают офпредставители ФПИ.

Речь идет о воздушном судне с ультракоротким взлетом и посадкой, которое найдет применение в структурах Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций.

"Аванпроект "летающего внедорожника" уже подготовлен — его создали специалисты ФПИ и сотрудники расположенной в Истре компании "ПромСервис". Первый демонстрационный полет состоится, согласно плану, в 2022 году. Заинтересованность в разработке уже проявили в Минобороны и МЧС", — заявляют в ФПИ.

Согласно уточненным данным, "летающий внедорожник" сможет взлетать с площадки, длина которой составляет всего пятьдесят метров. Высота препятствий на границе площадки, при этом, может доходить до пятнадцати метров. Посадка, соответственно, тоже возможна на пятидесятиметровую площадку.

"В самолете будет задействована схема обдува крыла, основанная на использовании сразу десяти винтов с электромоторами", — уточняют в ФПИ.