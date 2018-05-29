Российские банки подверглись новой хакерской атаке

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Специалисты в области сетевой безопасности из компании Threat Intelligence рассказали о хакерской атаке, которой подверглась банковская система Российской Федерации и стран СНГ. Предполагается, что за атакой стоят киберзлоумышленники из группировки Cobalt.

Атака осуществлялась при помощи фишинга — старого, но проверенного временем метода. Хакеры разослали сотрудникам финансовых организаций фишинговые письма, в которых представились представителями антивирусной компании Kaspersky Lab. В письмах шла речь о "подозрительной активности", которая якобы фиксируется на компьютере адресата. При этом, к письмам были прикреплены файлы с вирусами.

Эксперты говорят, что почерк хакеров говорит о том, что атаку организовала группировка Cobalt, которая уже практиковала что-то подобное в 2017 году.

Следом за первой волной, которая фиксировалась двадцать третьего мая, хакеры инициировали и вторую волну атаки — она пришлась на двадцать восьмое мая. На этот раз банки получили письма якобы от Центрального Европейского банка.

Группа хакеров Cobalt, как уточняют в Threat Intelligence, продолжает действовать даже несмотря на арест своего лидера, который произошел в начале этой весны.