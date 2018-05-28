В РФ запустили первый сервис по оплате покупок с помощью селфи‍

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Компания VisionLabs, разрабатывающая технологии в области машинного зрения и обучения, а также бесконтактная платежная система SWiP, представили сервис SelfieToPay, который, как и говорится в его названии, позволяет осуществлять платежи при помощи селфи.

Биометрическая оплата, как сообщают представители VisionLabs (компания, кстати, на четверть принадлежит Сбербанку), пока что работает в нескольких сетях заведений общепита. Но уже в июне сервис SelfieToPay начнет действовать сразу в двух с половиной сотнях точек по Москве и Санкт-Петербургу.

Представители VisionLabs говорят, что в обозримом будущем платить при помощи селфи можно будет за покупки в нескольких крупных сетях федерального уровня.

Для того, чтобы воспользоваться селфи-оплатой товаров и услуг, необходимо установить на свое мобильное устройство приложение SWiP, у которого есть версии для операционных систем Android и iOS. Алгоритм действий при установленном приложении выглядит довольно просто — нужно взглянуть на камеру смартфона, а также на камеру, установленную на кассе. Система, как отмечают ее разработчики, защищена от мошенников, поэтому использовать вместо селфи, например, фотографии, не выйдет.