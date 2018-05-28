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Флагманский Samsung Galaxy Note 9 может получить 512 Гб памяти

Понедельник, 28 Мая 2018 12:06
Флагманский Samsung Galaxy Note 9 может получить 512 Гб памяти Фото из открытых источников

Новый флагманский смартфон от южнокорейского производителя электроники Samsung, Galaxy Note 9, может появиться на прилавках в виде версии с увеличенным объемом памяти — сообщает информационный портал inforeactor.ru.

 

По данным сайта, максимальный объем оперативной памяти новинки может составить восемь гигабайт, а вместительность постоянного хранилища данных смартфона Samsung Galaxy Note 9 составит внушительные пятьсот двенадцать гигабайт.

 

Речь может идти о какой-то специальной версии, предназначенной исключительно для рынка Южной Кореи, однако с такой же вероятностью, это может быть и девайс для всех рынков.

 

Предполагается, что смартфон Galaxy Note 9 станет первым гаджетом производства Samsung, в котором будет реализован сканер отпечатка пальца, расположенный непосредственно под дисплеем. В качестве дисплея, кстати говоря, использовано 6.38" решение. Презентация смартфона, как ожидается, состоится уже в июне 2018-го.

 

Если говорить о смартфонах с 512 гигабайтами памяти, то такие устройства уже есть в продаже — хранилищем столь внушительного объема оснащает некоторые свои девайсы, например, компания Huawei.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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