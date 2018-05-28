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Специалисты ФБР нашли способ остановить новый опасный вирус

Понедельник, 28 Мая 2018 10:33
Специалисты ФБР нашли способ остановить новый опасный вирус Фото из открытых источников

Опасный вирус, поразивший более пятисот тысяч роутеров и сетевых накопителей потребительского класса, может быть временно нейтрализован при помощи обыкновенной перезагрузки, которой стоит подвергнуть зараженное устройство. Такую рекомендацию распространили специалисты ФБР, обратившие внимание на проблему.

 

"Перезагрузка устройств является, как следует помнить, лишь временным решением проблемы, однако и такая мера поможет в борьбе с вирусом, который поразил уже более чем полмиллиона роутеров и накопителей", — говорят представители Федерального бюро расследований.

 

Сотрудники ФБР посоветовали владельцам подверженных уязвимости роутеров отключить удаленный доступ к своим девайсам, а также защитить устройства надежным паролем.

 

Речь идет о вирусе VPNFilter, который заражает роутеры производства TP-LINK, Linksys, Netgear, Mikrotik и QNAP. Вирус позволяет хакерам перехватывать трафик, то есть, создает довольно серьезные риски. Предполагается, что за вирусом VPNFilter стоят хакеры из российской группировки Fancy Bear — в этом, по крайней мере, уверены американские специалисты в области сетевой безопасности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости вирус
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