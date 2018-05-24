Пользователи пожаловались на хрупкость камеры iPhone X

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У топового "яблочного" смартфона iPhone X, как и у любого девайса, есть несколько аппаратных проблем, однако проблема с защитным стеклом камеры, которое трескается само по себе, стоит особняком. Хотя бы потому, что корпорация Apple не считает это гарантийным случаем.

Даже если вы носите свой iPhone X в бронированном чехле, а доставая, надеваете белые тканевые перчатки и активируете систему фильтрации пыли в помещении, то вы все равно не защищены от появления ужасной трещины на модуле основной камеры — говорят специалисты, вникнувшие в проблему.

Портал Reddit, если что, заполнен сообщениями о потрескавшемся стекле на камере iPhone X. Люди говорят, что не роняли свои устройства и не подвергали их никакому экстремальному воздействию, однако все равно столкнулись с этой неприятной особенностью.

Особенная печаль тут заключается в том факте, что в официальном сервисе могут потребовать полтысячи долларов за ремонт. Да, Apple не собирается признавать свою недоработку и чинить айфоны с треснувшей камерой бесплатно.

Некоторые эксперты предполагают, что стекло камеры трескается из-за перепада температуры. Людям, которые столкнулись с проблемой, от этого, впрочем, не легче.