Вторник 22 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Пользователи Viber впервые стали участниками проекта по локализации мессенджера на русский язык

Пользователи Viber впервые стали участниками проекта по локализации мессенджера на русский язык

Вторник, 22 Мая 2018 15:54
Пользователи Viber впервые стали участниками проекта по локализации мессенджера на русский язык Фото из открытых источников

Комфорт, безопасность и самые яркие впечатления от общения - это то, что дарит Viber всем своим пользователям, неважно, кто они и откуда. Для того, чтобы сделать использование мессенджера максимально удобным в любой точке мира, мессенджер запустил пилотное тестирование проекта по локализации приложения совместно с пользователями. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Пилотный проект предполагал перевод приложения на русский язык с привлечением самых активных поклонников приложения. В нем приняли участие около 50 пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Казани, Сургута, Иркутска, Пскова, а также Минска. Платформой для осуществления проекта послужили сообщества – это новый функционал Viber, позволяющий создавать группы для общения неограниченного количества участников с расширенными возможностями для модерирования контента и управления аудиторией.

 

В рамках пилотного проекта было локализовано несколько новых инструментов и функций Viber, в том числе: приглашение новых пользователей в Viber, сохранение видео в избранные, создание резервной копии сообщений по расписанию. На данный момент проект подразумевает работу над переводом названий и формулировок на русский язык, но не исключено, что в дальнейшем Viber будет привлекать пользователей и к решению других вопросов.

 

Локализация мессенджера проходит в два этапа: сначала участники сообщества предлагают свои варианты адаптации терминов Viber на русский язык и голосуют за лучшие из них. Затем руководитель группы локализации, курирующий сообщество, оценивает предложенные варианты, обсуждает их с участниками сообщества и либо одобряет одну из идей, либо предлагает собственную.

 

«Мы стремимся сделать Viber приложением, с первой же секунды понятным и комфортным для любого пользователя, где бы в мире он ни находился. Для этого очень важна максимально качественная локализация, учитывающая культуру каждой страны, где работает Viber. С этой задачей никто не справится лучше самих пользователей. Мы благодарны каждому из 50 участников проекта за время и усилия, которые они посвятили этой совместной работе», - комментирует Яна Рожкова, PR-директор Viber.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Viber
Главное за сутки
Госдума приняла закон о контрсанкциях Госдума приняла закон о контрсанкциях Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств. Правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не…
Иностранные журналисты посетят ядерный полигон в КНДР завтра Иностранные журналисты посетят ядерный полигон в КНДР завтра Ядерный полигон, расположенный в северной части Корейской Народной Демократической Республики, станет местом паломничества иностранных журналистов — представители прессы, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, посетят военный объект завтра, если позволят…
В Великобритании допустили ужесточение британских санкций против России В Великобритании допустили ужесточение британских санкций против России Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает введение США дополнительных санкций в отношении России действенной мерой и рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на…

Читайте также
Состоялся официальный анонс игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Состоялся официальный анонс игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Поклонники игровой вселенной S.T.A.L.K.E.R. ликуют — студия GSC Game World в лице ее директора Сергея Григоровича анонсировала ожидаемый многими сиквел. Игра S.T.A.L.K.E.R. 2, как сообщается в официальном анонсе, появится в…
Почта Gmail теперь может работать в режиме офлайн Почта Gmail теперь может работать в режиме офлайн Обновленный почтовый сервис Gmail обзавелся довольно полезной фишкой — браузерная версия почты от Google теперь может использоваться в режиме офлайн, то есть, без активного подключения к Интернету. Отныне работать с…
Старт продаж iPhone X Tesla от Caviar c бесконечной зарядкой. Первый экземпляр отправится Илону Маску Старт продаж iPhone X Tesla от Caviar c бесконечной зарядкой. Первый экземпляр отправится Илону Маску Российский бренд открыл долгожданные продажи уникальной модели iPhone X Tesla, способной заряжаться от солнца и ярких ламп. Первая эксклюзивная модель с надписью «Made on Earth by humans» - оммаж запуску…
Yanny или Laurel? Пользователей рассорили создатели иллюзий‍ Yanny или Laurel? Пользователей рассорили создатели иллюзий‍ Запись, на которой синтезированный голос произносит слово, одновременно напоминающее "Янни" и "Лорел", рассорила пользователей социальных сетей — да и не только, кстати говоря, их. Еще бы, ведь одни люди отчетливо…
Фото
Скала Прекестулен - покоренная вершина Норвегии Скала Прекестулен - покоренная вершина Норвегии

Когда ледники вырезали Норвегию из живой скалы, ледяные гиганты, должно быть, создали Прекестулен дл...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать белым вином, это йода в организме не хватает или совести?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.