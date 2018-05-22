Пользователи Viber впервые стали участниками проекта по локализации мессенджера на русский язык

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Комфорт, безопасность и самые яркие впечатления от общения - это то, что дарит Viber всем своим пользователям, неважно, кто они и откуда. Для того, чтобы сделать использование мессенджера максимально удобным в любой точке мира, мессенджер запустил пилотное тестирование проекта по локализации приложения совместно с пользователями. Подробнее - в материале Planet Today.

Пилотный проект предполагал перевод приложения на русский язык с привлечением самых активных поклонников приложения. В нем приняли участие около 50 пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Казани, Сургута, Иркутска, Пскова, а также Минска. Платформой для осуществления проекта послужили сообщества – это новый функционал Viber, позволяющий создавать группы для общения неограниченного количества участников с расширенными возможностями для модерирования контента и управления аудиторией.

В рамках пилотного проекта было локализовано несколько новых инструментов и функций Viber, в том числе: приглашение новых пользователей в Viber, сохранение видео в избранные, создание резервной копии сообщений по расписанию. На данный момент проект подразумевает работу над переводом названий и формулировок на русский язык, но не исключено, что в дальнейшем Viber будет привлекать пользователей и к решению других вопросов.

Локализация мессенджера проходит в два этапа: сначала участники сообщества предлагают свои варианты адаптации терминов Viber на русский язык и голосуют за лучшие из них. Затем руководитель группы локализации, курирующий сообщество, оценивает предложенные варианты, обсуждает их с участниками сообщества и либо одобряет одну из идей, либо предлагает собственную.

«Мы стремимся сделать Viber приложением, с первой же секунды понятным и комфортным для любого пользователя, где бы в мире он ни находился. Для этого очень важна максимально качественная локализация, учитывающая культуру каждой страны, где работает Viber. С этой задачей никто не справится лучше самих пользователей. Мы благодарны каждому из 50 участников проекта за время и усилия, которые они посвятили этой совместной работе», - комментирует Яна Рожкова, PR-директор Viber.