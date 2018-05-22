Качаем руки: В Японии выпустили чехол для iPhone в 10 кг

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Самый тяжелый в мире чехол для смартфона выпустила японская телекоммуникационная компания Softbank — сообщает портал Mashable, по данным которого, чехол для iPhone от Softbank весит десять килограммов и представляет собой... гантелю.

В отличие от типичных концептуальных устройств, которые выпускаются единичными экземплярами, чехол-гантелю от Softbank может приобрести любой желающий — стоимость девайса составляет около сотни американских долларов, а доставка возможна по территории страны восходящего солнца.

Зачем нужен чехол, масса которого составляет 10 кг? Очевидно, что это устройство предназначено в первую очередь для людей, которые пытаются бороться с чрезмерной зависимостью от смартфонов. Чехол-гантеля, как отмечает производитель — это именно то, что нужно в подобных случаях.

И действительно — мало того, что вам не захочется лишний раз брать свой айфон в руки, так вы еще и накачаете эти самые руки, если все-таки решите поднять кардинально потяжелевший электронный гаджет.

Чехол-гантеля, кстати, позволяет смотреть видеоролики о тренировках, не отвлекаясь при этом от, собственно, тренировки. В общем, просто must have аксессуар!