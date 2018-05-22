Качаем руки: В Японии выпустили чехол для iPhone в 10 кг

Самый тяжелый в мире чехол для смартфона выпустила японская телекоммуникационная компания Softbank — сообщает портал Mashable, по данным которого, чехол для iPhone от Softbank весит десять килограммов и представляет собой... гантелю.
В отличие от типичных концептуальных устройств, которые выпускаются единичными экземплярами, чехол-гантелю от Softbank может приобрести любой желающий — стоимость девайса составляет около сотни американских долларов, а доставка возможна по территории страны восходящего солнца.
Зачем нужен чехол, масса которого составляет 10 кг? Очевидно, что это устройство предназначено в первую очередь для людей, которые пытаются бороться с чрезмерной зависимостью от смартфонов. Чехол-гантеля, как отмечает производитель — это именно то, что нужно в подобных случаях.
И действительно — мало того, что вам не захочется лишний раз брать свой айфон в руки, так вы еще и накачаете эти самые руки, если все-таки решите поднять кардинально потяжелевший электронный гаджет.
Чехол-гантеля, кстати, позволяет смотреть видеоролики о тренировках, не отвлекаясь при этом от, собственно, тренировки. В общем, просто must have аксессуар!
Когда ледники вырезали Норвегию из живой скалы, ледяные гиганты, должно быть, создали Прекестулен дл...
Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл
А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать белым вином, это йода в организме не хватает или совести?
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.