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Honor представляет смартфон Honor 7C с NFC и системой распознавания лица

Понедельник, 21 Мая 2018 13:39
Honor представляет смартфон Honor 7C с NFC и системой распознавания лица Фото из открытых источников

Honor, лидер рынка смартфонов среди интернет-брендов, представляет новый смартфон Honor 7C. Ориентированный на молодежную аудиторию и людей, которые используют современные технологии для выполнения повседневных задач, Honor 7C получил интерфейс NFC для работы с платежными системами и бесконтактными датчиками и систему распознавания лица, позволяющую разблокировать устройство, просто взглянув на экран. Кроме того, смартфон оснащен двойной камерой высокого разрешения и FullView экраном. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Технология NFC, ранее применявшаяся в смартфонах более высоких ценовых категорий, позволяет мгновенно взаимодействовать с различными устройствами и сервисами, оплачивать покупки и передавать информацию, упрощая целый ряд рутинных операций.

 

Функция разблокировки смартфона при помощи распознавания лица работает быстрее и удобнее других методов идентификации. Honor стал одним из первых брендов, применивших эту технологию на бюджетных смартфонах. В Honor 7C данная функция распознает лицо по 1024 параметрам, гарантируя высокую точность и надежную защиту персональных данных. Смартфон также получил сканер отпечатков пальцев, который позволяет быстро разблокировать устройство, если лицо пользователя полностью или частично закрыто.

 

Двойная основная камера, состоящая из 13МП и 2 МП модулей, и фронтальная камера с разрешением 8 МП гарантируют высокое качество фотографий и селфи при различных условиях съёмки. Фронтальная камера оснащена регулируемой подсветкой, позволяющей делать яркие и интересные селфи даже в ночное время. 

 

Большой экран с диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18:9 удобен для просмотра видео и широкоформатных фильмов, а также обеспечивает дополнительный комфорт при чтении текстов. Honor 7C построен на базе восьмиядерного процессора и работает под управлением ОС Android 8.0 и пользовательского интерфейса EMUI 8.0, который расширяет функциональность смартфона и повышает производительность при работе в многозадачном режиме. 

 

Новый смартфон выполнен в стильном и компактном корпусе толщиной 8,05 мм, с закругленными углами и симметричной рамкой по периметру. 

 

Смартфон Honor 7C доступен в черном и синем цветах корпуса. Начало продаж в России намечено на 24 мая. Рекомендованная розничная цена от 10990 руб. 

 

В 2017 году Honor вышел на первое место по продажам среди смартфонов сегмента e-brand в Китае . Прошедший год стал успешным для Honor и на российском рынке, где он занял третье место по объёму продаж. В 2018 году Honor продолжает расширять своё присутствие на новых рынках. 

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфон
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