Microsoft даст спецслужбам доступ к облачным сервисам‍

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Американская корпорация Microsoft станет главным поставщиком облачных сервисов для разведывательных служб Соединенных Штатов Америки. "Майкрософт", как сообщают западные издания, может заключить невероятно масштабный контракт с Пентагоном и укрепить тем самым свои позиции на облачном рынке в самой значительной степени, оставив конкурентов далеко позади.

Если, конечно, корпорации "Майкрософт" удастся получить этот контракт — есть мнение, что победа может достаться корпорации Amazon. Речь идет о тендере на десять миллиардов долларов, так что контракт, как несложно предположить, является действительно важным как для Microsoft, так и для Amazon.

Промежуточная победа пока что за Microsoft — доступ к облачным сервисам компании будет предоставлен всем семнадцати разведывательным структурам США. Спецслужбы, при этом, смогут работать с платформой Office 365, то есть, "Майкрософт" привяжет разведывательные службы к своим удаленным сервисам и приблизится тем самым к монополии на рынке программных решений для разведки.

Разведывательное сообщество, впрочем, пока что делает лишь очень осторожные заявления — представителей спецслужб, в частности, смущает тот факт, что все разведывательные структуры будут привязаны к продуктам одной корпорации.