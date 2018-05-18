Робот научился выражать эмоции мурашками и шипами на коже

Фото из открытых источников

Робота, который может выражать эмоции весьма нетипичным для машин способом, создали инженеры из Соединенных Штатов Америки. Робот, в частности, покрыт искусственной кожей, на которой могут образовываться пупырышки "гусиной кожи", а также шипы.

Доклад об уникальном роботе был представлен на тематической конференции RoboSoft 2018. Разработкой машины руководил сотрудник Корнеллского университета Гай Хоффман.

"Мы подумали, что робот, который может демонстрировать эмоции при помощи тактильного отклика — это довольно интересно. Такая концепция отлично соотносится с принципом, согласно которому робот должен быть не только функциональным, но и напоминающим живое существо", — рассказывает Хоффман.

На прототип необычного робота можно посмотреть на видео ниже. Как видим, речь пока что идет о весьма далеком от какого-то реального применения роботе. Ученые, однако, полагают, что у робота с "гусиной кожей" довольно впечатляющие перспективы. "У этой технологии очень большое будущее. Потому что роботы, которые будут имитировать людей в том числе и при помощи таких технологий, станут основной движущей силой грядущей революции в робототехнике", — отмечают специалисты.