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В Google Maps добавили маршруты для людей с инвалидными колясками

Пятница, 16 Марта 2018 13:35
В Google Maps добавили маршруты для людей с инвалидными колясками Фото из открытых источников

Картографический сервис от Google обзавелся новой фичей, которую по достоинству оценят люди с физическими ограничениями — в Google Maps появились маршруты для инвалидов-колясочников.

 

О появлении маршрутов для колясочников в популярном картографическом сервисе Google Maps сообщает портал Digital Trends. По данным которого, новый функционал, ориентированный на инвалидов, появился в мобильном приложении Google Maps

 

"Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо проложить маршрут в какую-то конкретную точку, и затем перейти в опции и выбрать тип отображения для людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Все, как видите, довольно-таки просто", — пишут авторы Digital Trends.

 

"Умная" система от "корпорации добра" умеет прокладывать маршрут исключительно через те места, которых точно позволяют инвалидам на колясках комфортно передвигаться.

 

Само-собой, что в Российской Федерации эта система не работает. В остальном мире, впрочем, тоже есть не так уж и много городов, где работает новая фича Google Maps. Это, в частности, Нью-Йорк, Токио, Лондон, Мехико, Сидней и Бостон.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости карты

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