Соцсеть для «профессиональных контактов» создадут в России‍

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Роструд (Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации) запускает первую в отечественном интернет-пространстве "соцсеть деловых контактов" — сайт Skillsnet.ru. Это, как отмечают средства массовой информации, такой себе аналог популярного на западе сервиса LinkedIn, который ранее был заблокирован в России.

Ниша, которую занимал LinkedIn, оставалась свободной, поэтому-то специалисты Роструда и решили ее занять. Новая социальная сеть, по словам представителей ведомства, будет просто-таким лучшим сервисом из всех существующих подобных.

"Это лучшая соцсеть для профессиональных контактов. Мы глубоко уверены, что она будет по-настоящему востребована у молодежи", — заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов, не сообщив никаких сколько-нибудь конкретных сведений об амбициозном проекте.

Сервис Skillsnet.ru является частью масштабной базы вакансий "Работа в России" — этот проект создали в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В общем, сайт Skillsnet.ru уже работает, поэтому регистрируйтесь в нем, если интересуетесь отечественным рынком труда, и сами смотрите, что к чему.