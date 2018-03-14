Создатель Всемирной паутины выступил против Facebook и Google

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Современная всемирная информационная паутина — это место, которое не просто разочаровывает ее создателя Тима Бернерса-Ли, а погружает его в пучину ужаса. Британский ученый, как сообщает сайт inforeactor.ru, уверен, что Интернету не дают нормально развиваться компании-монополисты вроде Facebook или Google.

«"Фейсбук" и "Гугл" просто-таки на корню уничтожают даже зачатки нормальной и здоровой конкуренции, которая жизненно необходима такой сложной структуре, как Интернет, для нормального развития. Огромные и неповоротливые компании-монополисты в массовом порядке берут под свои крылья молодых и талантливых специалистов, а затем просто душат их, навязывая им корпоративные правила и стандарты. Все это приведет к тому, что в обозримой перспективе Интернет практически не будет развиваться. Я говорю о ближайших двадцати годах — не ждите ничего сколько-нибудь революционного в этот период», — заявил Тим Бернерс-Ли.

Создатель Интернета, кроме того, не очень-то доволен (мягко говоря) тем фактом, что информационное пространство все чаще стало использоваться в качестве места для ведения боевых действий.

Современные информационные войны, по его словам, являются ничуть не менее опасными, чем традиционные вооруженные конфликты.