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Умные гаджеты представил на MWC 2018 российский бренд Elari

Среда, 14 Марта 2018 12:34
Умные гаджеты представил на MWC 2018 российский бренд Elari Фото из открытых источников

В Барселоне состоялась крупнейшая мировая выставка мобильной и потребительской электроники Mobile World Congress (MWC 2018). Российский hi-tech бренд Elari с успехом представил на мероприятии свои инновационные продукты. На своем стенде, занявшем площадь в 32 кв. м, компания продемонстрировала новые гаджеты, которые уже успели оценить российские потребители и эксперты на международных рынках.

 

Настоящий фурор произвели на MWC 2018 беспроводные Hi-Fi стереонаушники с магнитным зарядным кейсом Elari NanoPods (http://lp.elari.net/nanopods_sm/). Самый популярный техноблогер России и СНГ Wylsacom опубликовал обзор, уже набравший более 1 350 000 просмотров, в котором назвал наушники «лучшим выбором за свои деньги». Высокое качество звучания подтвердил и известный блюз-музыкант Евгений Маргулис, амбассадор Elari NanoPods.

 

Среди новинок Elari – SmartWiFi, портативный 4G-роутер с мощным аккумулятором, позволяющим обеспечивать длительную работу устройства с возможностью раздачи через WiFi/USB любых файлов c вставленной microSD-карты и внешней батареи для подзарядки устройств.

 

На MWC 2018 впервые были анонсированы детские смартчасы-телефон Elari – KidPhone 3G, поддерживающие видеозвонки. Теперь родители смогут, позвонив ребенку, увидеть, где находится ребенок и что происходит рядом с ним. Часы работают в сетях 3G, оснащены модулем GPS/LBS/WiFi-трекинга.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости гаджет

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