«Яндекс» создал защиту от скрытого майнинга‍

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Отечественная интернет-компания "Яндекс" объявила войну так называемому скрытому майнингу — то есть способу добычи криптовалют, подразумевающему использование вычислительных мощностей устройства в незаметном для его владельца режиме.

"Яндекс.Браузер", в частности, теперь умеет блокировать майнинг-скрипты, которые киберзлоумышленники и недобросовестные вебмастера встраивают в вебсайты. Да, современный Интернет представляет собой место, в котором вычислительные ресурсы вашего компьютера или смартфона используются кем-то для майнинга, а вы даже и не догадываетесь об этом. Вот с этим-то и надумал бороться "Яндекс".

"Скрытый майнинг — это довольно негативная со всех точек зрения вещь. Пользователи, которые сталкиваются с этим явлением, нередко видят, как их девайсы перегреваются и потребляют слишком много электроэнергии, но не могут понять, в чем дело. Теперь Яндекс.Браузер будет следить за подозрительной нагрузкой на процессор и блокировать майнинг-скрипты", — говорят разработчики браузера от "Яндекса".

Защита от скрытого майнинга криптовалют, как особенно отмечается, теперь есть в "Яндекс.Браузере" для всех основных платформ — то есть не только для персональных компьютеров, но и для девайсов, работающих под управлением Android и iOS.