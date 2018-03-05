Ультиматум Путина — в России создан дизайн iPhone X с изображением ядерной ракеты

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Российский бренд люксовых смартфонов Caviar откликнулся на призыв Президента о создании названий для ракеты и выдвинул свои 6 вариантов, а так же — презентовал новый дизайн iPhoneX «Putin Ultimatum».

В Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин представил достижения и разработки в сфере вооружения, среди них была продемонстрирована и новая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой, для которой Владимир Путин попросил придумать название.

Названия для ракеты

Свои варианты названий каждый желающий может высказать на сайте Министерства Обороны Российской Федерации, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Caviar Тоже решили поучаствовать в выборе имени для инновационного оружия и предложили свой список:

1. Аляска (Как намек, на то, что эту территорию можно вернуть следующей после Крыма)

2. Перун (Древнерусский Бог Грома)

3. Кощей (Традиционный для славянской культуры символ угрозы, погибели)

4. Багратион (Полководец и операция в Великой Отечественной Войны, положившая конец боевой мощи вермахта)

5. Великая депрессия (Напоминание о кризисе в США 30-ых годов)

6. Ультиматум (Заявление предусматривающее силовое воздействие, в случае его неисполнения)

Новый iPhone

Caviar представил новый дизайн для iPhone X, посвященный лидеру страны — Владимиру Путину и военной мощи, инновационным разработкам России в оборонной промышленности, которые были достигнуты за последнее время и демонстрируют новое, уверенное, непоколебимое положение России на мировой арене.

Внешний вид смартфона выполнен в элегантном сочетании композитного камня «Космос», закаленного титана и элементов, покрытых золотом, вместе они изображают небесный свод по которому летит стремительная ракета, оставляя позади себя золотой след. Смартфон украшен портретом Президента Путина, который в своем обращении к Федеральному Собранию сказал: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Надеюсь, что все, что было сказано отрезвит любого потенциального агрессора».

Модель носит название «Putin Ultimatum», что подчеркивает ультимативную позицию России — страны, с которой нужно считаться, игнорировать нашу страну больше не получится! iPhone X Caviar Putin Ultimatum выпущена лимитированным тиражом из 99 экземпляров. Стоимость смартфона 249 000 руб.