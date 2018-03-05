Рассекречено фото нового смартфона Oppo R15

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На официальном сайте китайского производителя портативной электроники Oppo появились фотографии смартфона R15, который пока еще только готовится к выходу. На этот факт обратили внимание представители информационного ресурса actualnews.org

По данным которых, девайс Oppo R15 уже можно предзаказать — для этого необходимо, например, указать на сайте номер телефона.

Официальная премьера смартфона Oppo R15 состоится уже в ближайшее время. В рамках премьеры, как предполагается, широкой публике будут представлены сразу несколько устройств — это, в частности, Oppo R15 Dream Mirror Edition, а также его версия с увеличенной диагональю дисплея, оснащенная, кроме того, некоторыми дополнительными "фишками".

Дизайн смартфона Oppo R15 можно охарактеризовать емкой фразой: "по мотивам Apple iPhone X", однако учитывая современные тенденции — эта фраза является не обвинением в плагиате, а практически комплиментом, так что рядовым поклонникам гаджетов новый девайс должен прийтись по душе.

Смартфон Oppo R15, как ожидается, появится в продаже в начале следующего месяца. Ну а пока что можете оценить тизерный ролик — смотрите видео ниже.