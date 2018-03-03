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В феврале был выпущен единственный в мире веб-чат с клиентами через Telegram — Re:plain

Суббота, 03 Марта 2018 11:41
В феврале был выпущен единственный в мире веб-чат с клиентами через Telegram — Re:plain Фото из открытых источников

Февраль этого года ознаменовался выпуском уникального чата Re:plain. Он ориентирован на представителей МСБ (малого и среднего бизнеса). и предназначен для общения с клиентами на сайте через мессенджер Telegram. Владелец того или иного интернет-портала может установить на него Re:plain и впоследствии осуществлять управление веб-чатом в Telegram боте.

 

Re:plain приятно удивляет пользователей отсутствием платы за использование. Так, по словам основателя проекта Евгения Якушева, этот чат всегда будет бесплатным. У разработчиков есть план монетизации за счет дополнительных функций и опций, которые будут помогать бизнесу.

 

В своем комментарии Игорь Романов (СТО) подчеркнул, что перед стартом разработки Re:plain был изучен функционал ряда конкурирующих онлайн-чатов. В каждом из них были обнаружены свои недочеты. К тому же, большинство из них уходит в офлайн, все требуют установки приложения и насыщены функциями, в которых МСБ не нуждается.

 

Касательно функционала Re:plain следует отметить, что в этом чате отсутствуют ограничения на число операторов и количество подключаемых сайтов. Реализована возможность создания шаблонов готовых ответов, есть настраиваемое меню (в нем представлены выбор цвета виджета, возможность изменить название чата и создать приветствие для клиентов). К тому же, веб-чат доступен уже на восьми языках.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Telegram

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