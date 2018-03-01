Обнаружен новый подслушивающий вирус для Android

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Эксперты в области информационной безопасности сообщили о распространении нового опасного вируса для мобильной операционной системы Android. Речь, по данным компании Wandera, идет о вирусе-шпионе, который, к тому же, может подписывать жертву на платные сервисы.

Обнаруженное специалистами вредоносное программное обеспечение называется RedDrop — заражая пользовательский смартфон, оно скачивает дополнительные части вредоносного кода и начинает шпионить за владельцем девайса, например, при помощи микрофона, записи с которого заливаются вирусом на файлообменники.

"Вирусом заражены примерно полсотни популярных приложений для Андроида. Это и редакторы изображений, и программы для развлечений и образования, и другой самый разнообразный софт. Все это ПО распространяется злоумышленниками при помощи огромной сети сайтов", — говорят аналитики.

Программа, заражающая смартфоны, основана на так называемой уязвимости нулевого дня — то есть, она используется дыру в системе защиты Android, которую еще не залатали разработчики операционной системы. Для того, чтобы защититься от этого и других подобных вирусов, следует избегать приложений, распространяемых вне официального каталога Google — советуют специалисты.