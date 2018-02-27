Новый Xiaomi Mi 7 может получить беспроводную зарядку

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Грядущий флагманский смартфон китайского производителя электроники "Сяоми", Xiaomi Mi 7, может получить беспроводную зарядку. Об этом свидетельствует утечка информации, согласно которой корпус устройства будет изготовлен из стекла.

Беспроводная зарядка — это, если что, весьма модная фишка, о поддержке которой задумывается все большее количество производителей смартфонов. В отдаленном светлом будущем, как уверены они, все мобильные электронные девайсы будут заряжаться без проводов.

Презентация Xiaomi Mi 7, как сообщает портал actualnews.org, должна состоятся в текущем году, однако сколько-нибудь детальных сведений о грядущем топовом смартфоне от "Сяоми" все еще нет. Всплывают, конечно, те или иные подробности, но в целом девайс остается довольно темной лошадкой.

Судя по имеющимся в открытом доступе данным, батарея Xiaomi Mi 7 будет довольно емкой — речь идет о 4000 мАч. Дисплей Mi 7 выполнен по технологии OLED, а в качестве процессора использован Qualcomm Snapdragon 845. Известно, что у Xiaomi Mi 7 будет система распознавания лиц, вроде той, которой могут похвастаться последние девайсы от Apple. Кроме того, китайцы могут оснастить Mi 7 довольно серьезной сдвоенной камерой, основанной на сенсорах Sony IMX380 и IMX350.