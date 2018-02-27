Новый Xiaomi Mi 7 может получить беспроводную зарядку

Грядущий флагманский смартфон китайского производителя электроники "Сяоми", Xiaomi Mi 7, может получить беспроводную зарядку. Об этом свидетельствует утечка информации, согласно которой корпус устройства будет изготовлен из стекла.
Беспроводная зарядка — это, если что, весьма модная фишка, о поддержке которой задумывается все большее количество производителей смартфонов. В отдаленном светлом будущем, как уверены они, все мобильные электронные девайсы будут заряжаться без проводов.
Презентация Xiaomi Mi 7, как сообщает портал actualnews.org, должна состоятся в текущем году, однако сколько-нибудь детальных сведений о грядущем топовом смартфоне от "Сяоми" все еще нет. Всплывают, конечно, те или иные подробности, но в целом девайс остается довольно темной лошадкой.
Судя по имеющимся в открытом доступе данным, батарея Xiaomi Mi 7 будет довольно емкой — речь идет о 4000 мАч. Дисплей Mi 7 выполнен по технологии OLED, а в качестве процессора использован Qualcomm Snapdragon 845. Известно, что у Xiaomi Mi 7 будет система распознавания лиц, вроде той, которой могут похвастаться последние девайсы от Apple. Кроме того, китайцы могут оснастить Mi 7 довольно серьезной сдвоенной камерой, основанной на сенсорах Sony IMX380 и IMX350.
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