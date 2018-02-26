В России будет выпущено всего 25 коллекционных iPhone X «Красная машина» — в честь Сборной по хоккею

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Присоединяясь к ликованию и радости, которые охватили всю страну с победой российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане, бренд люксовых смартфонов Caviar создали эксклюзивную серию iPhone X «Красная машина» (смотрите видео ниже).

Первый из 25 экземпляров смартфонов будет преподнесен тренеру команды - Олегу Валерьевичу Знарку, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

25 февраля Сборная России по хоккею одержала в финале победу над Сборной Германии и получила золотую медаль Олимпийских Игр в Пхенчхане. Это первая победа Сборной за 26 лет, и она особенно важна в условиях вопиющей несправедливости, дискриминации и двойных стандартов, под гнетом которых Российские спортсмены были вынуждены выступать на этих соревнованиях. В честь знакового события, долгожданной и радостной победы, знаменующей собой торжество самой сильной команды из великой страны, Caviar представили 2 новых дизайна для iPhone X.

Два победных дизайна

Первый дизайн — «Russia Red Machine» построен на сочетании холодного блеска титана, сияния золота и ярком акценте красного цвета, он несет на себе изображение фигуры хоккеиста. Важную роль в дизайне играет использование красного цвета, подчеркивающего возрождение легендарной Красной машины и новый этап в истории и развитии Российского хоккея.

В дизайне второго телефона — «Russia Hockey», выполненного из титана и камня, использован Герб Российской Федерации, интерпретирован узор вратарской сетки, фактура льда и очертания шайбы.

Подарок для тренера

Телефон с изображением хоккеиста планируется преподнести в подарок тренеру сборной — Олегу Знарку в знак благодарности за его вклад в победу, за талантливое руководство и создание победного настроя в команде, который принес стране первую за 26 лет золотую медаль в этом виде спорта.

«Чтобы передать, насколько значима эта победа для всей страны — не достаточно слов, поэтому мы создали эту коллекцию победных телефонов. Мы бесконечно гордимся нашими хоккеистами и тренером команды и благодарны им за незабываемый момент единения, который мы испытали всей страной!» - рассказывают о своих эмоциях представители бренда.

Всего 25 экземпляров

Обе модели будут выпущены ограниченным тиражом — всего по 25 экземпляров, симметрично количеству игроков в сборной. Стоимость модели Russia Red Machine составляет 254 000 руб., а Russia Hockey — 247 000 руб.

Продажи открываются 26 февраля.