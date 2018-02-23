Разработчик iOS «оживил» девочку из фильма «Звонок»

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Дополненная реальность, о которой так много говорят в последние годы, все еще остается технологией с довольно туманными перспективами, ассоциируемой у многих с какими-то красочно анимированными ценниками в супермаркетах или эффектными рекламными баннерами на улицах. Дополненная реальность, между тем, может устроить мини-революцию в индустрии хоррор-фильмов.

Это доказал iOS-разработчик по имени Абишек Синх, который использовал новую технологию для воспроизводства страшной сцены из фильма ужасов "Звонок". Разработчик выложил запись своего эксперимента на YouTube — смотрите видео ниже.

Эффектно и жутко, не правда ли? А ведь подобную технологию могут взять на вооружение производители хоррор-фильмов, которые, тем самым, выведут процесс просмотра фильма в кинотеатре (да и дома, чего уж) на новый уровень качества.

В общем, дополненная реальность, как видите, это все-таки нечто большее, чем 3D-ценник на товар со скидкой, "бегающий" за вами по магазину. Это еще и девочка Самара, оказывающаяся в вашей комнате. Остается только дождаться момента, в котором в мире появится достаточное количество контента, использующего дополненную реальность на полную катушку.