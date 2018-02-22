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Эффективность «Автопилота контекстной рекламы»: Rookee делятся кейсами

Среда, 21 Февраля 2018 15:33
Эффективность «Автопилота контекстной рекламы»: Rookee делятся кейсами Фото из открытых источников

«Автопилот контекстной рекламы» Rookee – высокотехнологичный помощник в оптимизации рекламных кампаний: анализируя все данные статистики, он выставляет самые эффективные ставки, чтобы вы получали больше кликов или целевых действий за те же деньги. Он точно способен выжать из ваших рекламных кампаний максимум.

 

Все еще сомневаетесь? В блоге Rookee вышла статья, в которой наглядно, на конкретных примерах, доказывается эффективность «Автопилота» для различных проектов.

 

Вы узнаете:

 

· насколько эффективен «Автопилот» для проектов разных сфер бизнеса;

· как увеличить эффективность рекламы, снизив бюджет;

· что позволит повысить отдачу от контекста на 50%.

Результаты действительно значимые! Проверьте сами.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги реклама

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