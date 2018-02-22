Эффективность «Автопилота контекстной рекламы»: Rookee делятся кейсами

«Автопилот контекстной рекламы» Rookee – высокотехнологичный помощник в оптимизации рекламных кампаний: анализируя все данные статистики, он выставляет самые эффективные ставки, чтобы вы получали больше кликов или целевых действий за те же деньги. Он точно способен выжать из ваших рекламных кампаний максимум.
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Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
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