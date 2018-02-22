Чек с подписью Стива Джобса продадут более чем за 20 тыс долларов

Подписывая чек на две тысячи американских долларов в 1988 году, американский бизнесмен и изобретатель Стив Джобс вряд ли мог предположить, что после его смерти чек выставят на торги, а стартовая стоимость этого кусочка бумаги составит двадцать тысяч долларов.
Не мог, но произошло именно так. Чек с подписью Джобса продадут на аукционе Nate D Sanders. Состоятельному человеку, который захочет заполучить эту маленькую бумажечку, придется выложить как минимум два десятка тысяч долларов. А то и больше, если подобных ему безумцев окажется несколько и между ними возникнет соперничество.
Джобс подписал этот чек от Bank of America в 1988. В те времена он был в романтических отношениях с Тиной Редсе, для которой и предназначались те самые две тысячи долларов.
Стоит отметить, что Джобс и Редсе путешествовали по Европе, когда основателя корпорации Apple выгнали из его же детища. Интересное, в общем, было время. Уолтер Айзексон, официальный биограф отца "Эппл", говорит, что Стив Джобс планировал завести семью с Тиной Редсе, и даже делал ей соответствующее предложение. Та, однако, в итоге отвергла Джобса, так что в 1989 году пара распалась.
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