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ВКонтакте — самая популярная соцсеть среди НКО и благотворительных фондов

Среда, 21 Февраля 2018 13:35
ВКонтакте — самая популярная соцсеть среди НКО и благотворительных фондов Фото из открытых источников

ВКонтакте названа самой популярной социальной сетью среди некоммерческих и благотворительных организаций. Об этом говорится в исследовании Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», которое было представлено на конференции VK for Good. 

 

93% опрошенных организаций наполняют и продвигают своё сообщество, а 77% считают своё присутствие ВКонтакте важным, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Согласно данным исследования, в социальной сети организации прежде всего информируют подписчиков, привлекают волонтёров и собирают пожертвования. 12% благотворительных проектов сумели собрать ВКонтакте более миллиона рублей за последний год.

 

На регулярной основе пожертвования через социальную сеть собирают 25% опрошенных НКО. При этом, по мнению исследователей, большинство организаций используют благотворительный инструментарий ВКонтакте не полностью. Например, 18% НКО не пользуются аналитикой и статистикой, а 26% не используют платные сервисы для продвижения, потому что не знают, как это делать.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Вконтакте Новости

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