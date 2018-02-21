Компания Archos создала первый в мире Android-скутер‍

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Будучи изначально предназначенной для смартфонов, операционная система Android покинула гнездо взрастившей ее мобильной электроники и стала активно захватывать мир, устанавливаясь не только в телевизоры с холодильниками, но и в такие далекие от "Андроида" вещи, как самокаты.

Да, в мире появился первый Android-самокат — Citee Connect. И это не какой-нибудь "просто самокат", а самокат с электрическим моторчиком и системой рекуперации энергии, которая преобразует энергию торможения в заряд, пополняющий аккумуляторные батареи устройства. Самокат, в итоге, демонстрирует на пятнадцать процентов более высокую автономность.

Мощность электрической силовой установки самоката составляет двести пятьдесят ватт. А полного заряда аккумуляторной батареи должно хватить для преодоления двадцати пяти километров пути (маловато, конечно, но и весит девайс всего двенадцать килограммов). Максимальная скорость, кстати, составляет те же двадцать пять километров в час.

Но зачем самокату Android? Хороший вопрос! Эта мобильная операционная система управляет гаджетом, который закреплен на руле. Это что-то вроде смартфона — форма, по крайней мере, такая же. У самокатного "смартфона" есть модем 3G, гигабайт оперативки и восемь гигабайт постоянной памяти, а работает он на базе какого-то неизвестного процессора с четырьмя ядрами. Какие функции выполняет "смартфон" — неясно, но очевидно, что он может пригодиться, например, для навигации.