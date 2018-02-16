Рассекречен способ навсегда сохранить сообщение в WhatsApp‍

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Пользователи популярного интернет-мессенджера WhatsApp обнаружили способ защиты сообщений от удаления. Для того, чтобы не дать отправителю сообщения удалить его, достаточно всего лишь процитировать полученный текст.

На эту особенность популярного мессенджера обратили внимание редакторы портала The Next Web.

Разработчики приложения WhatsApp добавили возможность удаления уже отправленных сообщений несколько месяцев назад. Эта функция, как отметили они, предназначена для ситуаций, когда сообщение было отправлено, например, по ошибке. Либо пользователь отправил сообщение не подумав как следует и теперь не хочет, чтобы оно оставалось в истории переписки.

Сообщения, при этом, можно удалить только в течение семи минут после отправки. Однако если сообщение было процитировано, то даже при удалении в течение семи минут исчезнет только оригинальный текст, а процитированный останется.

Такой вот хитрый способ защитить сообщение от удаления есть в мессенджере WhatsApp. Вряд ли он вам понадобится, но все же лучше о нем знать. Разработчики программы, при этом, не говорят, баг это или фича.