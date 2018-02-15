Apple уменьшит "монобровь" наследника iPhone X

У нового поколения "яблочных" смартфонов, уже сейчас разрабатываемого в недрах корпорации Apple и готовящегося увидеть свет в этом году, сохранится дизайн в стиле iPhone X, однако "монобровь", серьезно раздражающая многих владельцев топового гаджета, будет несколько уменьшена.
Такой слух распространил портал MacRumors, получивший соответствующую информацию из инсайдерского источника. Тот самый источник добавил, что в новом айфоне будет применен практически такой же, как в iPhone X, сенсор TrueDepth, однако его габариты удалось уменьшить, поэтому "монобровь" будет меньшего размера.
Корпорация Apple, как предполагается, выпустит сразу три наследника айфона X — все девайсы будут "безрамочными", однако их дисплеи будут выполнены на основе разных технологий. То есть, кроме OLED, речь идет и о старой доброй LCD-технологии.
Кроме смартфонов, Apple оснастит технологией Face ID грядущие планшеты iPad. Об этом, впрочем, известно уже давно.
Смартфон Apple iPhone X появился в продаже осенью прошлого года и к настоящему моменту остается весьма и весьма дорогим девайсом — на российском рынке его стоимость начинается с внушительных восьмидесяти тысяч рублей.
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