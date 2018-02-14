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«ВКонтакте» запустила тест на совместимость в честь Дня святого Валентина

Среда, 14 Февраля 2018 13:21
«ВКонтакте» запустила тест на совместимость в честь Дня святого Валентина Фото из открытых источников

Самая популярная в русскоязычном интернет-пространстве социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис "Проверка на совместимость", приуроченный ко Дню всех влюбленных, который влюблённые отмечают сегодня, четырнадцатого февраля.

 

Новая функция, как сообщают официальные представители соцсети, будет доступна всего один день, так что если вы хотите выяснить свою совместимость с кем-либо из пользователей ВК, то поспешите.

 

Как же работает новая чудо-функция? На самом деле довольно просто, если не сказать примитивно. Предполагается, что совместимость можно рассчитать при помощи элементарного сравнения интересов двух отдельно взятых пользователей. А эти самые интересы люди указывают на своих страницах сами.

 

Увлечения, предпочтения в музыке и кино, жизненные приоритеты, а также прочие данные, которыми пользователи "ВКонтакте" наполняют свои виртуальные страницы, сравниваются алгоритмом, который в результате выдает степень той самой мифической совместимости. В общем, попробуйте поиграться с новой фичей "ВКонтакте" сами. Но, опять же, поспешите, потому что совсем скоро новый сервис превратится в тыкву.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Вконтакте

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