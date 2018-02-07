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Китай успешно испытал первый в мире пассажирский беспилотник

Среда, 07 Февраля 2018 12:55
Китай успешно испытал первый в мире пассажирский беспилотник Фото из открытых источников

На территории Китайской Народной Республики состоялся премьерный полет (смотрите видео ниже) первого в мире летающего пассажирского беспилотного квадрокоптера. Новость о показательном полете аппарата EHang 184 распространило Центральное телевидение КНР.

 

По данным компании-разработчика, беспилотник EHang 184 может двигаться со скоростью в сотню километров в час, а его запаса автономности хватает на двадцать пять минут полета. Максимальная высота полета составляет около пяти сотен метров, а масса, которую может транспортировать аппарат — сто килограммов.

 

В общем, EHang 184 может максимально оперативно переместить одного 100-килограммового или двух 50-килограммовых пассажиров на довольно внушительное расстояние. И главное во всей этой истории — тот факт, что для управления инновационным транспортным средством не нужны какие-то специфические навыки, потому что EHang 184 оборудован продвинутым бортовым компьютером, осуществляющим полет полностью автономно.

 

Разработчики, при этом, внедрили особую систему защиты от непредвиденных обстоятельств, поэтому с точки зрения безопасности использование пассажирского квадрокоптера выглядит очень многообещающе.

 

Предполагается, что до конца 2018 года создатели EHang 184 получат разрешения на его эксплуатацию в 80% стран мира. Стоимость пассажирского беспилотника составит от двухсот до трехсот тысяч американских долларов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости беспилотник

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