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Вячеслав Соловьев об использовании OpenNeurons.IE для работы с документооборотом

Понедельник, 05 Февраля 2018 13:27
Вячеслав Соловьев об использовании OpenNeurons.IE для работы с документооборотом Фото из открытых источников

Современный бизнес подразумевает документооборот в больших объемах. Договоры, счета, соглашения, претензии – все это нужно где-то хранить. Стеллажи с папками ушли в прошлое. Сейчас вся необходимая документация хранится преимущественно в электронном виде.

 

Однако, чтобы оцифровать какой-то документ, который зачастую состоит из множества страниц, требуется время. Раньше делать это приходилось вручную, например, при помощи сканера. Нередко с этой целью в организации выделяется отдельная штатная единица с отдельным окладом, которая занимается разбором и оцифровкой архива, его ведением.

 

Перевести документы в электронный формат мало. Всю эту информацию необходимо как-то систематизировать, чтобы впоследствии при необходимости быстро и легко найти. На помощь приходили программные продукты различного рода, но у каждого из них имелись свои недостатки.

 

Человеческий фактор имеет как плюсы, так и минусы. Банальная усталость или невнимательность может в итоге повлиять на качество результата. Человек, присваивая сканированным документам метаданные, не застрахован от ошибок. Перепроверка и их исправление, а то и переделывание всей своей работы отнимает много времени.

 

Роботизация современных рабочих процессов уже не нова. Но не просто механическая работа, а именно интеллектуальная деятельность, с пониманием и анализом проделываемой работы – вот это действительно редкость.

 

Однако теперь с помощью Openneurons стало возможным практически полностью автоматизировать процесс, обучив машину нужным функциям. Этот искусственный интеллект не просто бездумно выполняет задание, но и может распознавать, классифицировать и предоставлять нужную информацию, самостоятельно распределять по заданным директориям, а самое главное – безошибочно присваивать сканированным документам метаданные.

 

Что это такое Openneurons?

 

Это инновационная система, основное предназначение которой – автоматизация процесса классификации первичных документов и их распределение по заданным местам/разделам. Процесс присвоения метаданных сканированным документам происходит посредством использования искусственного интеллекта.

 

Документы не просто оцифровываются, но и точно распределяются по датам, форматам, назначению и разделам. С искусственным интеллектом OpenNeurons.IE возможность ошибки сведена к нулю.

 

Работа с Openneurons?

 

Работа с искусственным интеллектом OpenNeurons.IE происходит всего в несколько шагов:

 

Документ через сканер или почтовый сервер попадает в компьютер.

Информация тут же анализируется искусственным интеллектом OpenNeurons.IE.

По заданным параметрам формируется цифровой архив.

Функционал системы позволяет при необходимости извлекать из документов любую значимую информацию для последующей аналитики и других видов работы, т.к. искусственный интеллект самостоятельно распознает и классифицирует документы любых форм или видов.

 

Преимущества искусственного разума перед человеческим:

 

искусственный интеллект не устанет и не допустит ошибок;

 

он может работать в любое время дня и ночи, без выходных и отпусков;

 

ему не нужно отдельно оплачивать его труд;

 

алгоритм его работы всегда один: извлечь-распознать-классифицировать- распределить, т.е. цепочка обработки документа сокращается;

 

утомительная и монотонная работа с архивом не выведет его из себя, результат его работы не зависит от самочувствия, погоды, семейных проблем. По средним подсчетам, искусственный интеллект OpenNeurons.IE освобождает двух полноценных сотрудников, которые вынуждены сканировать и вводить данные в течение всего рабочего дня.

 

Кому необходим искусственный интеллект OpenNeurons.IE?

 

Прежде всего, тем компаниям, документооборот которых составляет от 50 000 тысяч единиц в год. Сферы деятельности эти компаний могут самыми различными. Система OpenNeurons.IE устанавливается во внутреннюю инфраструктуру компании, что обеспечивает сохранность и конфиденциальность значимой для бизнеса информации.

 

Типовая установка и настройка системы занимает порядка 2 месяцев, в опции входит обучение команды заказчика работе с установленной системой.

 

Непосредственно перед установкой системы происходит сбор бизнес-требований и уточнение списка необходимых к выполнению задач, что позволяет подстраивать искусственный интеллект под нужды конкретного бизнеса.

 

Разработкой этого инновационного продукта занимается научная группа на базе НИЯУ МИФИ под руководством Ивана Лисенкова (факультет кибернетики НИЯУ (МИФИ), кафедра Информатика и процессы управления: научная и образовательная деятельность в области Computer Science (Artifical Neuron Networks, Fuzzy Logic).

 

Соловьев Вячеслав, соучредитель OPENNEURONS.IE

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости документы

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