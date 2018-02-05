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В Телеграме появился канал «Поужинаем?» – новый проект для полезных встреч

Понедельник, 05 Февраля 2018 12:59
В Телеграме появился канал «Поужинаем?» – новый проект для полезных встреч Фото из открытых источников

Когда бизнес отнимает все время и силы, когда надоели все стандартные развлечения, когда нет желания тратить вечер на домашнюю скуку, идите ужинать! Но не в одиночестве, конечно, а в приятной компании!

 

В мессенджере Телеграм появился первый канал, где можно пригласить друг друга на ужин. Каналу «Поужинаем?» всего несколько дней, а число его участников уже перевалило за пятьсот человек. Есть и первые удачные встречи!

 

Пока аудитория канала преимущественно женская, но это не делает его очередным стандартным местом для знакомств. Все дело в том, что Телеграм-канал «Поужинаем?» является совместным проектом Международного клуба предпринимателей Biztus и сервиса «Найдем Жену». Идея собрать в одном необычном проекте и молодых, успешных предпринимателей, и активных, целеустремленных девушек, и всех нас, кому это может быть полезно и интересно, принадлежит молодому бизнесмену, писателю и эксперту по личному брендингу Чермену Дзотову. Его проекты, в том числе единственные в своем роде Телеграм-каналы «За спасибо», где все можно получить без денег, за отзыв, и «По бартеру», где любые услуги можно получить без оплаты, по бартеру, уже успели завоевать свою популярность.

 

Кому будет обязательно интересен новый проект? Всем без исключения! Если вы бизнесмен, в проекте вы сможете найти новых партнеров или клиентов – за деловым ужином будет возможность и познакомиться, и обсудить перспективы сотрудничества. Ищете работу? Приглашайте на ужин потенциального работодателя – в непринужденной и уютной атмосфере кафе или ресторана у вас будет намного больше шансов произвести хорошее впечатление, чем на формальном собеседовании. Хотите интересно провести вечер? Выбирайте собеседника по интересам – как минимум, вы хорошо поужинаете, как максимум – познакомитесь с интересным человеком и обретете нового друга. А может быть, благодаря именно этому проекту вы найдете и свою судьбу?

 

В проекте «Поужинаем?» есть одно важное условие: по умолчанию за ужин платит тот, кто приглашает. Это правило введено специально для того, чтобы дать возможность любому участнику свободно пригласить любого другого, и при этом ни к чему не обязывает того, кто соглашается на встречу. Для того чтобы стать участником проекта, надо присоединиться к каналу по ссылке https://t.me/joinchat/CbUg-Ex_kYNWD2SpmRIGEg и указать город, место, время и цель предполагаемой встречи (романтика, бизнес, общение и т.д.). После этого вы сможете получать приглашения от других участников или приглашать тех, кто понравился именно вам. Канал доступен без ограничений для всех желающих. Место жительства значения не имеет.

 

У вас еще нет планов на сегодняшний вечер? Тогда поужинаем?

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Телеграм

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