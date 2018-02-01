Роскомнадзор: «ВКонтакте» удалила 9 «колумбайн-сообществ»

Фото из открытых источников

Читая о массовом убийстве в школе "Колумбайн", которое имело место в США в 1999 году, школьники из Российской Федерации могут захотеть устроить нечто подобное — решили власти и заблокировали сообщества в социальной сети "ВКонтакте", посвященные "Колумбайну".

Таковых оказалось девять — уточняют сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, отважно спасшие Россию от очередной страшной информационной угрозы.

В Роскомнадзоре говорят, что заблокированные сообщества содержали информацию, которая могла настроить несовершеннолетних граждан России антисоциальным образом.

По логике сотрудников "Роскомнадзора", теперь, после того, как "колумбайнеров" выгнали из "ВКонтакте", в российских школах не должны повторяться инциденты вроде тех, что произошли в январе в Перми и Улан-Удэ.

В Перми, напомним, вооруженные ножами подростки напали на младшеклассников и учителя, а в Улан-Удэ девятиклассник применил, кроме ножа, еще и бутылку с зажигательной смесью. Виноват, конечно же, Интернет. (И правда, в чем еще может быть причина? Воспитание? Тотальная деградация в культуре? Несовершенство системы образования? Банальное невнимание к мерам безопасности в школах? Нет же! Группы о "Колумбайне" в ВК!)