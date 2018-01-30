Хакеры обокрали криптообменник Coincheck на 400 млн долларов

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Популярный японский криптообменник Coincheck потерял криптовалютные активы стоимостью свыше четырехсот миллионов американских долларов в результате кибератаки, которую осуществили неизвестные хакеры двадцать седьмого января.

По данным аналитического агентства Bloomberg, биржа Coincheck потеряла пятьсот миллионов токенов NEM. Их стоимость, согласно актуальным котировкам — более 400 млн долларов США.

NEM, для тех, кто не в курсе — это десятая по рыночной капитализации криптовалюта, которая одновременно является основанной на технологии блокчейн платформой, позволяющей управлять данными, осуществлять платежи, а также проводить те или иные финансовые операции.

Взлом биржи Coincheck и последовавшая за ним приостановка операций с NEM, вынужденно объявленная обменником, серьезно ударили по этой криптовалюте — курс NEM, в частности, упал на двадцать процентов, то есть с одного доллара США до примерно восьмидесяти центов. Курс, при этом, остается весьма нестабильным и сложнопрогнозируемым.

Лон Вонг, президент Фонда NEM, уже прокомментировал эту довольно тревожную для NEM ситуацию и заверил, что компания делает все возможное для того, чтобы урегулировать кризис.

Эксперты, тем временем, отмечают, что финансовые убытки, нанесенные рынку криптовалют взломом Coincheck, даже выше, чем ущерб, который был обусловлен взломом Mt.Gox в 2014 году. Но учитывая нынешнее состояние криптовалютного рынка, инцидент с Coincheck не будет иметь сколько-нибудь серьезных последствий — добавляют специалисты.

Важно сделать правильные выводы из ситуации — например, лишний раз осознать, что хранить криптовалюты на бирже — это далеко не оптимальное с точки зрения безопасности активов решение. Гораздо безопаснее использовать виртуальный или аппаратный кошелек.

Источник — Хайп