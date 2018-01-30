Вторник 30 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Хакеры обокрали криптообменник Coincheck на 400 млн долларов

Хакеры обокрали криптообменник Coincheck на 400 млн долларов

Понедельник, 29 Января 2018 13:14
Хакеры обокрали криптообменник Coincheck на 400 млн долларов Фото из открытых источников

Популярный японский криптообменник Coincheck потерял криптовалютные активы стоимостью свыше четырехсот миллионов американских долларов в результате кибератаки, которую осуществили неизвестные хакеры двадцать седьмого января.

 

По данным аналитического агентства Bloomberg, биржа Coincheck потеряла пятьсот миллионов токенов NEM. Их стоимость, согласно актуальным котировкам — более 400 млн долларов США.

 

NEM, для тех, кто не в курсе — это десятая по рыночной капитализации криптовалюта, которая одновременно является основанной на технологии блокчейн платформой, позволяющей управлять данными, осуществлять платежи, а также проводить те или иные финансовые операции.

 

Взлом биржи Coincheck и последовавшая за ним приостановка операций с NEM, вынужденно объявленная обменником, серьезно ударили по этой криптовалюте — курс NEM, в частности, упал на двадцать процентов, то есть с одного доллара США до примерно восьмидесяти центов. Курс, при этом, остается весьма нестабильным и сложнопрогнозируемым.

 

Лон Вонг, президент Фонда NEM, уже прокомментировал эту довольно тревожную для NEM ситуацию и заверил, что компания делает все возможное для того, чтобы урегулировать кризис.

 

Эксперты, тем временем, отмечают, что финансовые убытки, нанесенные рынку криптовалют взломом Coincheck, даже выше, чем ущерб, который был обусловлен взломом Mt.Gox в 2014 году. Но учитывая нынешнее состояние криптовалютного рынка, инцидент с Coincheck не будет иметь сколько-нибудь серьезных последствий — добавляют специалисты.

 

Важно сделать правильные выводы из ситуации — например, лишний раз осознать, что хранить криптовалюты на бирже — это далеко не оптимальное с точки зрения безопасности активов решение. Гораздо безопаснее использовать виртуальный или аппаратный кошелек.

 

Источник — Хайп

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости хакеры

Главное за сутки
Песков: «Кремлевский доклад» - попытка повлиять на выборы в России Песков: «Кремлевский доклад» - попытка повлиять на выборы в России Готовящийся в Вашингтоне «кремлевский доклад» в Москве считают прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы президента в России. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы действительно считаем, что…
Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Паралимпийцы из Российской Федерации смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх, которые будут проводиться в южнокорейском Пхёнчхане, в качестве нейтральных атлетов. Соответствующее заявление сделали официальные представители Международного паралимпийского комитета. По данным…
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле. Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters. Атака на военную…

Читайте также
Шок! Современные разработчики скопировали разработки СССР для своих гаджетов Шок! Современные разработчики скопировали разработки СССР для своих гаджетов Ученые из Советского Союза, как внезапно выяснилось, часто опережали свое время и изобретали технологии, к пониманию необходимости которых мир приблизился только сейчас. Мало кто знает, что в СССР еще в…
Минкомсвязи: Российское ПО способно полностью заменить продукцию Microsoft Минкомсвязи: Российское ПО способно полностью заменить продукцию Microsoft Программное обеспечение отечественного производства может полностью заменить продукты американской корпорации Microsoft. Которая, в свою очередь, потеряет миллиарды долларов из-за ухода с российского рынка. Соответствующие заявления сделал Николай Никифоров, начальник Министерства…
Telegram выпустил новую версию мессенджера для Android - Telegram X Telegram выпустил новую версию мессенджера для Android - Telegram X У стремительно набирающего популярность интернет-мессенджера Telegram появился альтернативный клиент для мобильной операционной системы Android — новое приложение называется Telegram X. Оно, как отмечают разработчики, содержит некоторые экспериментальные фичи, а также…
СМИ: «Яндекс» запустит баннеры в контекстной рекламе СМИ: «Яндекс» запустит баннеры в контекстной рекламе Отечественный интернет-гигант "Яндекс" сообщает о скором появлении медийной рекламы в сервисе контекстной рекламы "Яндекс.Директ". Медийные материалы можно будет размещать в "Директе" уже в марте 2018-го года — сообщают официальные представители…
Фото
ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира

В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С нег...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- Дорогая, ты всегда меня вдохновляешь!

- Но ты пишешь анекдоты!

- Прости.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.