Назван возраст покупателей телефонов от Xiaomi и Huawei‍

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Базирующаяся в Китайской Народной Республике исследовательская компания Jiguang представила результаты социологического исследования, в рамках которого определялся пол и средний возраст владельцев смартфонов производства Xiaomi и Huawei.

Опрос, который проводился среди значительного количества владельцев девайсов от указанных производителей, показал вполне предсказуемые цифры. Исследование, в частности, показало, что шестьдесят девять процентов пользователей Xiaomi — мужчины. Доля пользователей продукции Huawei мужского пола составляет, соответственно, шестьдесят шесть процентов.

Среднестатистическому владельцу девайса от "Сяоми" — от тридцати до тридцати четырех лет. К этой возрастной категории, как отмечают авторы исследования, относится почти тридцать два процента опрошенных владельцев девайсов.

Второй по объему возрастной сегмент владельцев Xiaomi (двадцать пять с половиной процентов) — люди двадцати пяти - двадцати девяти лет.

Возрастное распределение владельцев смартфонов Huawei выглядит следующим образом — сорока четырем процентам поклонников Huawei уже исполнилось тридцать лет, а двадцати шести процентам еще нет и двадцати пяти.