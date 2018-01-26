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Социологи СПбГУ выяснили, что петербуржцы могут обойтись без Интернета

Пятница, 26 Января 2018 16:08
Социологи СПбГУ выяснили, что петербуржцы могут обойтись без Интернета Фото из открытых источников

28 января мир отметит Международный день без Интернета. Социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование и выяснили, готовы ли петербуржцы отказаться от выхода в сеть хотя бы на сутки.

 

В ходе телефонного опроса исследователи СПбГУ выяснили, что 76 % горожан выходят в сеть ежедневно. Совсем не обращаются к Интернету 14 % опрошенных — в основном это представители старших возрастных категорий и женщины. Самыми частыми причинами такого поведения респонденты называли отсутствие необходимости (43 %) и желания (34 %). Однако есть и те, кто просто не умеет пользоваться сетью, а научить некому — об этом сообщили 18 % опрошенных, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

В то же время большинство интернет-пользователей выходят в сеть несколько раз в течение дня. Почти все респонденты (97 %) смогли указать приблизительное количество времени, которое они проводят онлайн. Как оказалось, примерно четверть из них находятся в сети более пяти часов в день (среди молодежи таких 42 %).

 

Чаще всего опрошенные петербуржцы выходят в Интернет, чтобы найти информацию в поисковике (93 %), проверить социальные сети (80 %) и электронную почту (80 %), посмотреть медиаконтент и зайти на новостные порталы (72 %). Также многие (около 61 %) активно пользуются образовательными и государственными сайтами. Интересно, что большинство респондентов как минимум один раз получали госуслуги онлайн, но половина из них (почти 53 %) сомневаются в надежности защиты персональных данных.

 

Актуальная для всего мира проблема зависимости от соцсетей не обошла и Петербург

 

— совсем не пользуются такими ресурсами лишь 20 % опрошенных. Самой популярной в городе социальной сетью остается «ВКонтакте» (72 %), за которой следуют Facebook (19 %), «Одноклассники» (19 %) и Instagram (16 %).

 

Большинство участников опроса (85 %) никогда не слышали о Всемирном дне без Интернета, который с начала 2000-х годов отмечается каждое последнее воскресенье января. При этом треть опрошенных петербуржцев (34 %) заявили о том, что могут спокойно обходиться без Интернета как угодно долго. Около 19 % респондентов считают, что продержатся офлайн неделю, а 3 % признают — жизнь вне сети уже не представляют.

 

Почти половина опрошенных петербуржцев уже имеет реальный опыт добровольного и сознательного отказа от Интернета. Так, 17 % респондентов ответили, что был период, когда они не выходили в сеть более месяца, около 15 % — одну-две недели, а 2 % хватило однодневного эксперимента.

 

В целом большинство жителей Петербурга (54 %) относятся к Интернету положительно, считая его одним из величайших изобретений нашей эпохи и ценным источником информации. Безусловным злом — инструментом влияния на массовое сознание и разум отдельного человека — всемирную паутину называют 15 % опрошенных. Почти четверть респондентов (24 %) оценивают сеть более объективно, видя и позитивные, и негативные ее черты, а 6 % затруднились с ответом. При этом, как отмечают социологи, люди, исповедующие какую-либо религию, более критично относятся к Интернету, чем атеисты.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости СПбГУ

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