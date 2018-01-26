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До акции КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 осталось 2 дня

Пятница, 26 Января 2018 14:24
До акции КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 осталось 2 дня Фото из открытых источников

29 января на сайте Kiberponedelnik.com начнётся главная онлайн-распродажа сезона КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018. У пользователей будет всего 3 дня для приобретения необходимых товаров и услуг со скидками до 80%.

 

В ночь с воскресенья на понедельник, 29 января в 00:00 по московскому времени, стартует онлайн-распродажа КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 на сайте Kiberponedelnik.com. Организаторы акции совместно с интернет-магазинами подготовили более 20 000 наименований товаров по самым выгодным условиям со скидками до 80%. Организаторы онлайн-распродажи КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 рассчитывают привлечь около 1,8 млн. пользователей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

В этом году участие в акции принимают 100 интернет-магазинов и сервисов, среди которых: Связной, MediaMarkt, Huawei, ОБИ, PHILIPS, Фирменный магазин REDMOND, NYX Professional Makeup, 003, Nokia, Samsonite, Lancome, Том Тейлор, United Colors of Benetton, интернет-магазин телеканала Пятница и другие.

 

Специально для акции КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 компания «Абсолют Страхование» представляет полисы страхования с выгодой до 40%, онлайн-магазин Philips подготовит скидки до 50%, интернет-магазин 003.ru до 50%, Samsonite до 60%, официальный сайт United Colors of Benetton —до 70%. Сеть гипермаркетов для ремонта дома и дачи ОБИ предложит скидки на товары до 50%. Интернет-магазин косметики и парфюмерии Lancome — до 35%, а интернет-магазин Askona предоставит скидки до 70% на все виды матрасов, интернет зоомагазин «Бетховен» — до 30%.

В этом году в числе самых ожидаемых товаров на Kiberponedelnik.com будут представлены:  смартфон Xiaomi Redmi 4X 32 Гб со скидкой 30%, мойка воздуха с очищающим фильтром NanoProtect Philipsсо скидкой 50%, пылесос Dyson Small Ball Multifloor со скидкой 43%.

 

Как и прежде, главное условие для участия интернет-магазинов в акции – это обеспечение честности скидок. Перед началом акции команда организаторов выборочно проверит подготовленные предложения на предмет подлинности заявленных цен и скидок. Для повышения качества работы контроль скидок будет проводиться в течение всего времени акции.

Организаторы распродажи дополнительно проверят товары тех участников, которые в предыдущем году были замечены в нарушении правил акции. В случае если организаторы или покупатели обнаружат незначительные нарушения, касающиеся определенных предложений, интернет-магазин сможет продолжить работу на площадке, но товары, несоответствующие правилам, будут исключены из акции. Интернет-магазины с крупными системными нарушениями правил снимут с площадки Kiberponedelnik.com полностью до устранения всех нарушений.

 

Александр Иванов, Президент НАДТ: «Нашим главным приоритетом является гарантия честных скидок для покупателей. Организаторы провели большую работу над качеством и уникальностью предложений. В рамках акции группы общественного контроля обеспечат отслеживание нарушений правил со стороны магазинов. Для нас важно, чтобы каждый пользователь без риска мог делать покупки и был доволен качеством работы площадки».

 

Организатор акции – Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) и технический партнер компания ООО «Блэк Фрайдэй», организатор первой российской «Чёрной пятницы» и владелец площадки Blackfridaysale.ru. Официальным логистическим партнером акции стала служба доставки Boxberry.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Киберпонедельник Новости

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