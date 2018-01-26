Геймеры Dota 2 объявили бойкот Facebook

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Социальная сеть Facebook, ранее заключившая соглашение с киберспортивной организацией ESL об эксклюзивных правах на трансляции соревнований ESL One Genting, заблокировала, как и следовало ожидать, ряд популярных трансляций соревнований, осуществлявшихся на платформе Twitch. Тем самым компания "Фейсбук" вызвала массовое недовольство у фанатов Dota 2.

В общем, последние теперь объявили "Фейсбуку" бойкот. Который выражается в том, что фанаты Dota 2 не собираются наблюдать за чемпионатом ESL One Genting при помощи платформы Facebook Watch, продвигаемой "Фейсбуком".

Что, кстати говоря, вполне обоснованно, так как платформа Facebook Watch, по мнению геймеров, является насквозь забагованной и в целом недоработанной.

"Мы хотим наблюдать за соревнованиями при помощи Twitch, где это просто и удобно. Но "Фейсбук" блокирует трансляции, не позволяя нам смотреть за играми", — говорят обиженные дотеры.

В общем, степень драмы просто зашкаливает. Чем закончится противостояние соцсети Facebook со стримерами и дотерами — пока что неизвестно, но очевидно, что стороны намерены твердо стоять на своих позициях, так что запасайтесь попкорном.