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Геймеры Dota 2 объявили бойкот Facebook

Пятница, 26 Января 2018 13:08
Геймеры Dota 2 объявили бойкот Facebook Фото из открытых источников

Социальная сеть Facebook, ранее заключившая соглашение с киберспортивной организацией ESL об эксклюзивных правах на трансляции соревнований ESL One Genting, заблокировала, как и следовало ожидать, ряд популярных трансляций соревнований, осуществлявшихся на платформе Twitch. Тем самым компания "Фейсбук" вызвала массовое недовольство у фанатов Dota 2.

 

В общем, последние теперь объявили "Фейсбуку" бойкот. Который выражается в том, что фанаты Dota 2 не собираются наблюдать за чемпионатом ESL One Genting при помощи платформы Facebook Watch, продвигаемой "Фейсбуком".

 

Что, кстати говоря, вполне обоснованно, так как платформа Facebook Watch, по мнению геймеров, является насквозь забагованной и в целом недоработанной.

 

"Мы хотим наблюдать за соревнованиями при помощи Twitch, где это просто и удобно. Но "Фейсбук" блокирует трансляции, не позволяя нам смотреть за играми", — говорят обиженные дотеры.

 

В общем, степень драмы просто зашкаливает. Чем закончится противостояние соцсети Facebook со стримерами и дотерами — пока что неизвестно, но очевидно, что стороны намерены твердо стоять на своих позициях, так что запасайтесь попкорном.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Dota 2

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