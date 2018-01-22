Эксперты: Расплачиваться смартфоном безопаснее, чем банковской картой

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Платежные системы Android Pay, Samsung Pay и Apple Pay работают в Российской Федерации уже достаточно давно, однако многие россияне до сих пор опасаются производить оплату при помощи своих смартфонов. Специалисты говорят, что напрасно, так как платежи, осуществляемые посредством смартфонов, безопаснее, чем платежи традиционными банковскими картами.

"Процедура совершения мобильных платежей очень простая — продавец говорит цену, вы достаете из кармана смартфон, а затем, в зависимости от конкретного сценария, либо касаетесь пальцем дактилоскопического датчика, либо смотрите на фронтальную камеру, либо просто набираете пин-код. Потом подносите свое мобильное устройство к считывающему терминалу и все, деньги мгновенно списываются с вашего счета", — рассказывают эксперты.

По словам которых, осуществлять платежи при помощи смартфона даже проще, чем при помощи банковской карты. Просто потому, например, что смартфон всегда под рукой.

Плюс, системы Android Pay, Apple Pay и аналогичные, действующие в РФ, поддерживают продвинутые системы защиты, не позволяющие злоумышленникам перехватывать платежные данные.