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Microsoft засудит всех пользователей Windows 10 в России за отключение автообновления

Понедельник, 22 Января 2018 13:56
Microsoft засудит всех пользователей Windows 10 в России за отключение автообновления Фото из открытых источников

Пользователям операционной системы Windows 10, которые захотят отключить надоедливые автоматические обновления, следует учитывать, что подобные действия противоречат действующему в Российской Федерации законодательству и влекут за собой административную или даже уголовную ответственность.

 

В общем, когда вы будете объяснять сокамерникам, что сидите за отключение автообновления Windows, вспомните, что мы вас предупреждали.

 

Звучит бредово? Да, но модификация системы Windows 10 для того, чтобы она перестала наконец самостоятельно скачивать и устанавливать апдейты, действительно является нарушением лицензионного соглашения, которое пользователи ОС принимают, когда устанавливают Windows.

 

Об ответственности за нарушение лицензионного соглашения, в частности, напоминают модераторы официального форума Microsoft, которые таким образом ответили на связанный с отключением автообновления Windows 10 вопрос.

 

Удивительно, но факт — американская корпорация Microsoft может наказать любого жителя РФ, который посмел отключить автообновление Windows. Осуществить последнее, кстати, не очень-то и просто — Windows 10 устанавливает апдейты, даже если вы деактивируете соответствующий пункт в настройках.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Microsoft

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