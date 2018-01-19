Учёные: Искусственный интеллект может прогнозировать дату смерти

Ученые из Стэнфордского университета тестируют приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, помогающий медикам выявлять смертельно больных пациентов, которых отделяет от неминуемой смерти относительно непродолжительное время.
В общем, речь идет о ситуациях, когда врачи и сами понимают, что пациенту осталось недолго, однако не сообщает ему об этом, руководствуясь нежеланием лишать человека надежды.
"С одной стороны — действия врачей, конечно же, понятны, так как они хотят, как лучше, но с другой стороны — поддерживая бесполезный процесс лечения, врачи всего лишь отбирают у пациентов время, которого у них и так очень мало. Вместо того, чтобы лежать в больничных стенах, смертельно больные люди могли бы проводить свои последние дни дома, общаясь с родственниками и приводя оставшиеся дела в порядок", — говорят один из авторов проекта, Кеннет Янг.
Для того, чтобы врачи могли выявлять смертельно больных людей в общем потоке пациентов, ученые разработали уникальную ИИ-систему, оперирующую огромным массивом медицинских данных и предсказывающую смерть. Звучит как сюжет очередной серии "Черного зеркала", но это реальность.
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