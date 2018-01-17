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Вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры‍

Среда, 17 Января 2018 13:06
Вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры‍ Фото из открытых источников

Вирусные аналитики "Лаборатории Касперского" сообщают об обнаружении нового вредоносного ПО для смартфонов, работающих под управлением мобильной операционной системы Android. Вирус Skygofree, который по словам экспертов является одним из самых мощных шпионов для "Андроида", умеет, в частности, красть сообщения из WhatsApp.

 

Вредоносное программное обеспечение, о котором идет речь, распространяется в основном при помощи фейковых сайтов крупных операторов телекоммутационных услуг — злоумышленники выдают вирус за "ускоритель интернета".

 

"Skygofree является одним из самых мощных инструментов такого рода, с которыми мы сталкивались", — говорят эксперты из "Лаборатории Касперского".

 

Еще бы, ведь Skygofree умеет записывать голосовые вызовы, перехватывать SMS и сообщения в мессенджере WhatsApp, записывать звук с микрофонов, получать координаты GPS, извлекать события из календаря, а также делать прочие вещи, которые вам определенно не понравятся.

 

Аналитики, которые продолжают следить за распространением вредоноса, предполагают, что разработчики вируса находятся на территории Италии.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости вирус

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