Google ужесточит правила монетизации видео на YouTube

Фото из открытых источников

Google ужесточит правила монетизации видеороликов, публикуемых на принадлежащем корпорации сервисе YouTube. Теперь проверять YouTube-каналы, которые претендуют на монетизацию, будут вручную.

Вчера в официальном блоге компании появилась информация, согласно которой политика YouTube в отношении каналов, претендующих на получение части доходов от рекламы, будет более жесткой. Сотрудники "Гугла", в частности, будут вручную проверять каждый канал на соответствие всем правилам партнерской программы.

Ручные проверки — не единственное новшество. Раньше для участия в партнерской программе было достаточно десяти тысяч суммарных просмотров видео, опубликованных на канале, а теперь кроме просмотров (которые будут измеряться в тысячах часов), необходимы еще и подписчики (в количестве не менее тысячи).

Еще одно ужесточение касается непосредственно контента — теперь модераторы YouTube будут уделять большее внимание роликам, в которых присутствует то или иное спорное содержание. Это, среди прочего, насилие, обсценная лексика, всевозможные проявления расизма, и так далее. В общем, зарабатывать на YouTube станет несколько сложнее.