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В Viber для компьютера появились закрепленные сообщения и удобный поиск текста

Вторник, 16 Января 2018 11:56
В Viber для компьютера появились закрепленные сообщения и удобный поиск текста Фото из открытых источников

Десктоп-версия Viber для платформ Windows и Mac получила очередное обновление. В мессенджере появился ряд новых функций, а уже имеющиеся возможности были усовершенствованы.

 

Теперь пользователи Viber на ПК смогут закреплять сообщения в групповых чатах не только на мобильных устройствах, но и на компьютерах – это администратор группы может сделать в один клик через контекстное меню. Кликнув на выделенный фрагмент текста правой кнопкой мыши, можно мгновенно запустить поиск в интернете. Десктоп-юзеры мессенджера также получили возможность удобнее отфильтровывать нежелательную рекламу, помечая ее новым «флажком». Также через контекстное меню есть возможность ответа с цитатой на конкретное сообщение собеседника в чате, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

«Мы стремимся предоставлять лучший опыт общения нашим пользователям на всех платформах, в том числе на ПК, поэтому постоянно совершенствуем клиенты Viber и расширяем число доступных на них функций. Наша цель – сделать Viber полноценной платформой для общения с друзьями, чтения новостей, взаимодействия с брендами, шоппинга и многого другого не только на мобильных устройствах, но и на стационарных компьютерах», - прокомментировала обновление мессенджера Яна Рожкова, директор по коммуникациям Viber в СНГ, Франции и Германии.

 

Официальный клиент Viber для Windows и Mac был запущен в мае 2013 года. Декстоп-версия мессенджера позволяет общаться в чатах, отправлять и получать файлы, совершать голосовые звонки и обладает множеством других функций, число которых регулярно расширяется.

 

Вся переписка пользователей Viber на ПК, как и на других платформах, надежно защищена сквозным шифрованием; ключи, позволяющие прочесть сообщения, хранятся только на электронных устройствах участников переписки. Таким образом, к передаваемой информации не могут получить доступ ни сотрудники Viber, ни третьи лица. В отличие от основных конкурентов, Viber по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование не только «секретных» чатов, но всех чатов и звонков на платформе. Для шифрования сообщений не требуется активировать дополнительные функции. 100% сообщений, передаваемых через Viber, зашифрованы.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Viber

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