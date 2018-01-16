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«Яндекс» начал бесплатно показывать кино и сериалы

Вторник, 16 Января 2018 10:02
«Яндекс» начал бесплатно показывать кино и сериалы Фото из открытых источников

Популярная в русскоязычном интернет-пространстве поисковая система "Яндекс" запустила онлайн-кинотеатр, в котором можно смотреть фильмы и телевизионные сериалы бесплатно. Кроме кино и сериалов, сервис "Яндекса" позволяет смотреть эфиры крупных тв-каналов.

 

Зрителям, которые хотят посмотреть тот или иной фильм бесплатно, для начала необходимо "насладиться" рекламным роликом, что, впрочем, стандартная на сегодняшний день практика. Зато фильмы доступны в высоком качестве и официальном русском дубляже (последнее, впрочем, является плюсом далеко не для всех).

 

Воспользоваться сервисом можно перейдя по ссылке, которая присутствует на главной странице поисковика, либо на сайте "Кинопоиск", который, как многие помнят, принадлежит "Яндексу".

 

Официальные представители отечественной интернет-компании прокомментировали нововведение в твиттер-аккаунте "Яндекса".

 

"Показываем фильмы бесплатно, но с рекламой. Каталог лицензированных фильмов насчитывает несколько тысяч позиций, и мы продолжаем его расширять. В будущем появится платный раздел, но бесплатный никуда не денется", — отмечают в "Яндексе".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Яндекс

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