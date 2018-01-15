Появилось приложение, позволяющее искать своих двойников на картинах великих художников

Фото из открытых источников

Мобильное приложение Arts & Culture, созданное корпорацией Google, теперь позволяет искать работы великих художников, на которых изображены лица, похожие на вас. Пользователи социальных сетей уже вовсю тестируют новую игрушку и постят своих "двойников", обнаруженных "умными" алгоритмами.

Последние, само-собой, основаны на связанных с нейронными сетями технологиях, которые в современном мире находят все больше применений. Картины, по базе которых приложение ищет похожие на ваше лица, хранятся в семидесяти музеях мира, однако процесс, благодаря продвинутым алгоритмам, осуществляется быстро и просто.

Проект Google Arts & Culture существует уже довольно давно — он, как отмечают эксперты, действительно помогает нести искусство в массы. Теперь, когда мобильное приложение Arts & Culture обзавелось высокотехнологичной фичей, позволяющей искать похожие лица на произведениях искусства, проект может стать по-настоящему вирусным и привлечь к себе значительное общественное внимание, по итогам чего выиграют все.

Единственное "но" — новая фича доступна пока что далеко не всем пользователям приложения. Впрочем, это будет исправлено уже в ближайшее время.